空中驚魂 陸遭開除員工欲劫機遭制伏
一架埃及航空從衣索比亞首都飛往北京的班機18日在空中遭遇劫機，劫機者身高180公分，是一名遭開除的大陸員工。他在萬餘公尺的高空被機長及熱心乘客曹紅國等人制伏，讓旅客平安脫險。
澎湃新聞轉載「中航工業」微信公眾號的消息。剛吃完感冒藥，服務於中航國際成套設備有限公司曹紅國昨天在飛機上正準備休息返回北京，突然聽到空姐「Help！Help！」的喊叫聲。
他回神後，起身跟著空姐往前艙飛奔，看到頭等艙有一名180多公分的壯漢口中夾雜著中英文，歇斯底里地喊叫著，還用身體猛力撞擊駕駛艙門，企圖衝進駕駛艙，要「同歸於盡」。
曹紅國果斷衝上去，將歹徒撲倒在地，並和歹徒扭打在一起，這時埃及航空機長從駕駛艙出來幫忙，加上其他乘客等4人歷經兩回合的搏鬥，才將歹徒制伏。
事後，埃及航空的機長特意趕過來致謝，機長緊緊握著曹紅國的手，對他的義舉表達萬分敬意和感謝，並親自寫了一封感謝信。
這個消息在微信圈傳開了，曹紅國說：「想都沒想！」「誰遇到都會這麼做！」1060319
(中央社)
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