泰國警方宣稱 破獲行刺總理陰謀
泰國警方今天表示，他們查到反對軍事執政團在逃分子藏匿武器之處後，破獲行刺總理帕拉育的陰謀。
這是當局又一次查獲屬於所謂「紅衫軍」的軍火庫，這個政治團體效忠於流亡海外的下台總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。
警方昨天突襲一棟紅衫軍領袖鄔提蓬（Wuthipong Kochathamakun）所有的房舍，發現數十把步槍與手榴彈，還有數千發子彈。鄔提蓬自軍方發動政變後即到處逃亡。
警方查獲這些軍火後也逮捕九名男子，表示有明確證據顯示這些嫌犯和他們的黨羽想要製造動亂。
泰國警察總長賈迪布（Jakthip Chaijinda）今天告訴記者：「我們發現一把步槍上有瞄準器。我們保證這把槍不是要打鳥，而是要用來行這個國家的領袖。」他是指總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。
帕拉育原本是陸軍總司令。2014年發動政變推翻戴克辛妹妹總理盈拉（Yingluck）的政府。
賈迪布沒有提出所謂行刺陰謀的其他證據，但表示鄔提蓬和他的黨羽一向反對軍事執政團，而且曾在社群媒體上預言帕拉育會遭殺害。1060319
(中央社)
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