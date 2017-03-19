老屋新生！「遠東舊屋改造特別獎」初選結果揭曉
賦予老屋新生命的「遠東建築獎-舊屋改造特別獎」邁入第2屆，今（19）日揭曉5件入圍作品，其中有2件在台北迪化街，分別是蔡嘉豪與魏子鈞的《米糧桁－葉晉發商號》和吳聲明《阿嬤家》，將見證台灣碾米產業的米行和日式建築重新改造，充分展現在地歷史風貌。
「遠東建築獎-舊屋改造特別獎」由遠東集團徐元智紀念基金會主辦，今日於台北遠企中心舉行長達3個多小時的初選評審會議。評審之一龔書章綜合評審意見，對5件入圍作品說明，他表示，此次入圍作品分別代表不同型態典範，像是《米糧桁－葉晉發商號》，以輕巧的構築，呈現傳統產業及新的空間美學；《阿嬤家》為日據時代建築，以細膩而動人的空間敘事，描述慰安婦歷史，同時也望向女性共創的未來。
另外3件入圍作品，還有由立偕生活文化公司所設計的《一號糧倉》，不僅回應台北市老房運動，也將富有歷史意涵的糧倉，轉化為創新的食農文化，讓糧倉有新生命。《實踐大學民生學院教學大樓及學務大樓》的設計者林聖峰、蘇富源和莊豐賓，以低調簡潔方式，結合技術與美學，回應校園整體發展空間；黃惠美與郭旭原的《富藝旅》則是回應都市更新議題。
此回評審團包括東海建築系主任邱浩修、國美館展覽組長蔡昭儀、逢甲建築學院院長黎淑婷、成大建築系主任鄭泰昇、春之文化基金會執行董事賴香伶、中原大學設計學院副教授暨公共事務中心主任魏主榮和交大建築所所長龔書章等專業人士。
決選將從5件入圍作品中，選出一名首獎與一名佳作獎，獎金分別為新台幣50萬元及30萬元，並另頒發業主獎，可獲得獎座一座。其他入圍作品可獲頒入選獎得獎證書，預計5月上旬實地評勘後作最後決選，近期也將推出網路人氣獎及決選觀察員（現場人氣獎評審）招募活動，詳情近期公布於遠東建築獎官網與臉書專頁。
(中時)
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