台積電青年書法暨篆刻大賞 竹女李嘉晏奪大獎
台積電青年書法暨篆刻大賞邁入第9屆，今（19）日舉行頒獎典禮，其中楷隸組首獎為新竹女中一年級生李嘉晏，是年紀最小的首獎得獎者，首次參與此一比賽就拿下大獎，她上台領獎時表示，在平日繁忙的課業裡，寫書法能讓她有輕鬆愉快的感覺。
李嘉晏表示，她小學一年級開始寫書法，四年級起每周自新竹北上台北學書法，每趟耗時耗力仍樂此不疲。此回以特殊的對聯布局為一大特色，被評為筆意清雅、流暢自然。行草組首獎為台中惠文高中二年級生張珮嫻，她的書法學習資歷為9年，其行草帶有楷書味道，以穩健扎實的功力獲得青睞。
篆刻組首獎為羅淑嬌，她28歲時從任職10年的金融業轉換跑道，她表示當時面臨公司改組，因此藉機思考人生方向，為一圓兒時美術夢，報考台藝大書畫系，開始接觸篆刻，至今13年，目前為專職藝術工作者。其得獎作品《獅子心》以大篆創作，字體布局比例得宜，以雅緻的韻味獲得肯定。此回3名首獎得獎者各獲得獎金10萬元。
今日頒獎典禮出席人士包括台積電文教基金會董事長曾繁城、《中國時報》副社長張景為、故宮前副院長何傳馨，及多位藝術家何懷碩、王耀庭、李蕭錕、黃嘗銘、林淑女、游國慶、古耀華、陳宏勉、於同生、李默父、張天健等人，皆齊聚一堂為得獎者慶賀。
曾繁城表示，9年來參賽作品日益精進，「從訊息書寫的實用性，到追求線條、墨色、空間的美感安排，書法作為華人得天獨厚的視覺藝術，我們更應重視書法藝術的鼓勵及傳承。」張景為表示，「在網路科技時代，也希望學子們能新舊交融，為傳統文化創造新生命。」
2008年台積電文教基金會攜手《中國時報》人間副刊，推動「台積電青年書法暨篆刻大賞」，以高中學子為漢字美學推廣對象，每年深入校園舉辦漢字創作體驗，並以創新賽制及高額獎金拔擢年輕創作人才，廣受教育界、社會大眾矚目，本屆也邀請故宮加入推廣活動。
本屆得獎作品、漢字創作作品、國寶金文拓印體驗及書篆作品集字抽獎遊戲等，即日起至4月18日於中正紀念堂三樓藝廊展出，詳細資訊可至官網www.tsmc-calligraphy.org、臉書專頁「台積電青年書法暨篆刻大賞」查詢。
(中時)
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