美國務卿會習近平： 川普高度重視與習近平溝通

美國務卿提勒森19日與中國國家主席習近平晤面時表示，川普總統高度重視與習近平兩人間的通電，強調美中透過進一步對話，增進了解，樹立合作基調。川普總統也期待「未來訪問的機會」。

國務院公布提勒森在人民大會堂會面習近平的發言。提勒森感謝習近平在他擔任美國國務卿第一次訪問中國的熱烈歡迎，並在北京接待他。

提勒森表示，川普總統高度重視和習近平間已有的溝通，尤其是兩人間漫長的電話對談，有著非常好的交流，增進了解中國對美中關係的觀點，以及川普的看法。提勒森說川普，「期待加強這樣的了解和未來訪問的機會」。

提勒森說，透過進一步對話，能取得更廣泛了解，以期強化美中聯繫，為未來合作關係樹立基調。

提勒森同時指出，他和中國外長王毅和中國國務委員楊潔箎就未來要討論的領域有非常全面的對話，這也是確保未來訪問成功的重要因素。

從國務院公布的這份公開談話內容看來，提勒森與習近平晤面，主要在為「川習會」鋪路。提勒森未提及任何美中雙方分歧或爭議的議題，包括北韓、貿易和台灣，強調美中溝通和對話重要性，並兩度提及「未來訪問」。

(中時)