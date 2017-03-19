美國務卿會習近平： 川普高度重視與習近平溝通
美國務卿提勒森19日與中國國家主席習近平晤面時表示，川普總統高度重視與習近平兩人間的通電，強調美中透過進一步對話，增進了解，樹立合作基調。川普總統也期待「未來訪問的機會」。
國務院公布提勒森在人民大會堂會面習近平的發言。提勒森感謝習近平在他擔任美國國務卿第一次訪問中國的熱烈歡迎，並在北京接待他。
提勒森表示，川普總統高度重視和習近平間已有的溝通，尤其是兩人間漫長的電話對談，有著非常好的交流，增進了解中國對美中關係的觀點，以及川普的看法。提勒森說川普，「期待加強這樣的了解和未來訪問的機會」。
提勒森說，透過進一步對話，能取得更廣泛了解，以期強化美中聯繫，為未來合作關係樹立基調。
提勒森同時指出，他和中國外長王毅和中國國務委員楊潔箎就未來要討論的領域有非常全面的對話，這也是確保未來訪問成功的重要因素。
從國務院公布的這份公開談話內容看來，提勒森與習近平晤面，主要在為「川習會」鋪路。提勒森未提及任何美中雙方分歧或爭議的議題，包括北韓、貿易和台灣，強調美中溝通和對話重要性，並兩度提及「未來訪問」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。