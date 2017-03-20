健康50專欄：睡前這樣動 有助夜夜好眠

物理治療師曾增顥(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪談睡眠問題。(馬樹立攝)

影片：健康50 - 持續規律運動 有助夜夜好眠

3月21日是世界睡眠日，2008年由世界睡眠醫學會發起的一年一度全球性活動，目的是提升對睡眠障礙的關注及減少因睡眠健康問題引起的社會負擔。2015年台灣睡眠醫學會調查顯示，台灣慢性失眠盛行率為20.2%，平均每5人就有1人患有睡眠障礙的問題，每年台灣有兩百五十萬人是長期失眠。衛生福利部食品藥物管理署公布統計數據指出，台灣每年安眠藥使用量超過3.2億顆，相關用藥支出更超過10億元。睡眠障礙的治療及預防工作一直是公共衛生重要的議題。

【失眠症自我評估表】

資料來源:臺灣睡眠醫學學會

請根據您過去四週的夜間睡眠狀況勾選最適當的描述：( )從未 ( )很少 ( )偶爾( ) 經常 ( )總是

如果您在下面問題中有兩個或兩個以上的答案是「經常」或「總是」，建議您與醫師討論您的睡眠狀況。

1. 我有入睡困難的情形

2. 我需要超過一個小時以上才能睡著

3. 我夜間會醒來三次以上

4. 我醒來後要花很長的時間才能再度入睡

5. 我會太早醒來

6. 我會擔心不能睡好

7. 我會喝酒幫助入睡

8. 我睡覺時腿部會不自主抽動

9. 我早上會很難起床

10. 我醒來時仍感覺疲倦

11. 我的睡眠品質無法讓我感到精神飽滿

12. 即使我躺在床上夠長，仍無法得到足夠的睡眠

13. 我的睡眠品質仍讓我在白天覺得疲乏

【案例】

余小姐，今年45歲，近幾個月開始覺得自己難以入睡，即使睡著了也很快就醒來，常常沒有睡飽的感覺，白天工作時也常覺得昏昏沉沉。睡眠品質不佳已經造成她的困擾，而且開始影響她的工作效率和日常作息。她很猶豫要不要看醫師，因為聽說醫生會開很多安眠藥，有人說這類藥物可能會成癮，也有人說不會；那除了藥物以外，還有其他方法可以改善睡眠品質嗎？

失眠是現今社會相當普遍的問題，失眠的定義是即使有適當的環境和機會得到睡眠，仍出現入睡困難、難以持續睡眠及提早醒來等問題。夜間睡眠品質不佳會造成白天出現倦怠、嗜睡等症狀。若上述情況一週內出現三次且持續三個月以上，則稱為慢性失眠。長期失眠除了會影響情緒、認知功能、白天日常生活，以及工作表現之外，也可能會增加日後罹患憂鬱症、心血管疾病，和其他慢性疾病的機會。

導致失眠的原因很複雜，需要多面向的完整評估，因此當出現失眠相關症狀時，應主動尋求醫師協助，醫師會透過相關檢查找出造成失眠的主因，並針對不同病因採取適當的治療策略。失眠的處置方式有多種選擇，包括睡眠衛生教育、藥物、光照療法、認知行為療法等都是常見的方式。隨著新一代藥物研發，近年來慢性睡眠障礙症患者的藥物處置建議採用「當用則用」，但無論選擇何種藥物治療都應確實服用並定期追蹤。認知行為療法則是透過教導患者正確睡眠習慣，並輔以行為技巧來改善失眠。前述療法都有相當成效，不過學者仍積極尋找其他輔助療法。根據近期臨床研究指出，規律運動可做為治療失眠的另一項選擇。

持續規律的運動除了能加強身體代謝速率、協調內分泌系統作用，實證文獻已顯示規律運動可改善失眠相關症狀，包括減少入睡所需的時間、增加深層睡眠的時間，以及減少白天的疲勞感等。運動促進睡眠的原理包括：透過增加白天體能的消耗，累積晚上睡眠的需求，幫助睡眠；此外運動也能使身體分泌有助睡眠的腦內啡，放鬆身心，改善憂鬱情緒。因此培養運動習慣，對於改善睡眠有最直接而且健康的幫助。

根據實證文獻建議，失眠患者最好採用中強度有氧運動，如騎腳踏車、慢跑或健走等，每周至少3次，每次30分鐘以上，運動過程中感到有點喘但還可與他人進行談話的強度；研究指出運動至少須持續10至16週較能達到改善睡眠的效果。合併下背部/下肢關節疼痛或肥胖的患者，則建議採低負荷及低衝擊性的運動，如太極拳、游泳等對關節負擔較少的運動。值得注意的是，失眠患者在睡前4小時內應避免從事激烈運動，這可能導致更難入睡。就寢前3-4小時，應盡量採用舒緩放鬆的活動，例如瑜珈、彼拉提斯等都是不錯的選擇。研究指出瑜珈等伸展運動有助於放鬆肌肉緊繃狀態，有利於啟動睡眠機制，也可改善睡眠品質。

【睡前肌肉放鬆運動】

以下五種放鬆運動需在肌肉得到適度延展下停留15至30秒，每個動作進行3至5次，有助舒緩緊繃肌肉，藉此幫助入眠。

(一)頸部肌肉放鬆(側邊)

(圖/曾增顥提供)

1.起始姿勢: 採坐姿，牽拉側手抓住床緣。

2.運動姿勢: 頭部側彎，另一側手置於頭上緩緩的往對側作牽拉，左右側需各進行3至5次，並輪流進行。

(二) 頸部肌肉放鬆(後側)

(圖/曾增顥提供)

1.起始姿勢: 採坐姿，收下巴，雙手置於後腦勺。

2.運動姿勢: 雙手緩緩將頭部下壓直到頸部後側肌肉感到牽拉為止。

(三)胸廓肌肉放鬆

(圖/曾增顥提供)

1.起始姿勢: 採坐姿，雙手舉高並抓緊毛巾。

2.運動姿勢: 緩緩將毛巾置於腦後並感到胸部肌肉受到牽拉為止，手肘需呈90度。

(四) 腰背肌肉放鬆

(圖/曾增顥提供)

1.起始姿勢: 平躺，雙腳彎曲呈90度。

2.運動姿勢: 雙腳彎曲，雙手置於大腿後側後緩緩的往胸部靠近。

(五) 腿部肌肉放鬆

(圖/曾增顥提供)

1.起始姿勢: 採仰躺，將毛巾置於欲牽拉側的腳底板。

2.運動姿勢: 腳盡可能伸直，雙手抓緊毛巾，並緩緩地將腿部往身體靠近直到大腿後側肌肉感到牽拉為止。

規律運動能幫助失眠患者改善睡眠品質、降低其他慢性疾病的風險、緩解疾病帶來的不適症狀，進而提高生活品質。如果本身患有心血管疾病，或曾有運動導致暈厥病史者，需經主治醫師確認目前病況是否適合運動，並轉介物理治療師指導正確的運動處方，最後配合規律的生活作息，將有助患者擺脫失眠困擾，離夜夜好眠不遠了。

（本文作者曾增顥為臺灣大學物理治療研究所第19屆研究生）

(中時電子報)