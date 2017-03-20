C肝患者合併三高疾病 用藥當心交互作用(達志)

別再以為肝炎、肝硬化、肝癌離自己好遙遠！從C肝病毒感染到出現肝硬化、肝癌，看似漫長，但一再忽視及早治療的重要性，待造成遺憾早就為時已晚。中國醫藥大學附設醫院胃腸肝膽科醫師賴學洲提醒，C型肝炎患者治療前應充分了解病情和治療選擇、與醫師討論最適合的用藥。除了肝功能異常者，合併慢性病的C肝患者也需特別注意藥物之間是否會產生交互作用，確保用藥安全。

賴學洲表示，C型肝炎有6種基因型，雖然大多進程緩慢，但其實有些基因型別進展很快，建議一旦確診就要積極治療，尤其，C型肝炎是可以治癒的疾病，越早治療才能讓自己安心生活。過去的C型肝炎治療多採注射長效型干擾素合併雷巴威林，但治療時間長、副作用高。現在新型全口服小分子藥物不但療程縮短，只要8至24週，而且採全口服方式、副作用低，也可以針對多種型別的治療。

目前台灣共有四種新型全口服C肝治療藥物，賴學洲指出，除了考量健保是否給付外，更要了解不同藥物的療效與副作用風險等問題，與醫師討論合適的治療選擇。尤其部分新型C肝全口服藥物可能會與降血脂藥物、高血壓藥物、糖尿病藥物產生交互作用，而許多年紀較大的C肝患者同時有三高疾病的機會也較高，更要留意。

賴學洲曾收治一位50多歲家庭主婦，有糖尿病、高血壓合併高血脂，因C型肝炎基因型1b而接受長效型干擾素合併雷巴威林治療24週，第24週血清中未檢出病毒，但停藥後半年病毒又復發，因傳統的治療方法需長期忍受皮膚搔癢、關節疼痛等不適，而且，嚴重副作用也讓她長期失眠、精神恍惚，無法正常生活。病人不想接受48週的傳統藥物再治療，與醫師評估後改以新型全口服藥物治療12週，停藥後後12週血清測不到病毒而達到持續的病毒反應（病毒根除），更沒有副作用困擾，讓她能一邊治療、一邊維持生活品質。

賴學洲提醒，這位病友本身是三高患者，長期服用藥物控制，因此在治療前，更需要醫師評估，選擇藥物交互作用少與抗藥性低的口服藥物。建議病友除了依照自己的基因型別選擇用藥，最重要的是，要充分與醫師討論自己的慢性病史，避免因藥物交互作用因而導致肝功能異常與療效降低，賴學洲建議病友應及早治療，才能徹底揮別C肝風險、享受生活。

(中時電子報)