竹科女 風光背後的辛酸

(達志)

很多人羨慕竹科新貴收入高、福利好又能分紅入股，但在風光背後，卻必須長期承受高壓力和超時工作的辛酸，特別是女性，長時間吹冷氣，往往吹出意想不到的毛病。

聯發科員工趙文綺就是因為長時間待在冷氣房工作，演變成手腳冰冷和痛經，更曾經從月經失調惡化到閉經，被醫生宣告無法自然懷孕。像她這樣的情況，在竹科並不少見。

養生專家白雁從氣學角度分析，有經痛困擾的女性大多數是體質比較虛弱、子宮虛寒、情緒緊張、任脈和衝脈失調或氣血運行不暢而造成，也有些是因為子宮發育不良、子宮位置後傾或是子宮病變導致。

白雁說，會痛經是因為氣血運行不暢，子宮內的血液流動受阻礙而引起的「不通則痛」。根據古老的經驗，氣功按照經絡學理論安排的「經絡功」，有助活血化瘀。

白雁看過很多被月經異常、痛經症、子宮肌瘤、子宮內膜異位、子宮脫垂、輸卵管發炎、子宮頸糜爛所困擾的女性學員，因為堅持練，特別在月經來潮前和排卵後的兩個星期內練習，每天一到兩次，九成以上都有改善。

趙文綺就是靠著練習氣功改善多年體弱，現在幾乎不再感冒，排便順暢、氣色變好、手腳變溫熱。練功兩年左右，月經又來報到，更令她高興的是終於順利懷孕生子，現在不論再忙，她都堅持每天至少練功20分鐘。

(本報資料照片)

※經絡功小功法：

1、拍打血海：將左膝向上提起，同時右手掌拍打左腿膝蓋內側的血海穴，拍打

四次，口中默數1…2…3…4…，還原之後，右腿向上提起，用左手掌拍打右腿的

血海穴。

2、膝蓋提起來的時候，支撐著的腿要伸直，拍打的手用力要適當，另外一隻手

臂向後甩。如同原地高抬腿踏步一樣，共輪流左右拍打血海穴18次。

(中時電子報)