渴睡一族？ 睡眠三招讓你睡得不要不要的…

(達志)

睡不著？睡不好？睡不爽？試試這三招，一抬腿、二揉肚、三溫腳。

閉上眼睛，一隻羊、二隻羊的數來數去，卻還是睡不著覺。躺在床上翻來覆去，身體已經疲累不堪，腦袋卻還不打烊，想著明天簡報會不會又被主管盯得滿頭包、後天要繳的房租、卡費繳不出、孩子的補習費怎麼籌措，……，各式各樣的問題不停在腦子裡打轉，工作和生活的壓力，壓得你我喘不過氣來，失眠，就這樣產生。

根據統計，台灣每5人就有1人有失眠問題。其中包含難以入睡、睡眠品質差、容易提早醒來等。衛福部食藥署資料顯示，台灣民眾每年服用有3億2700萬顆的安眠藥，可見失眠問題有多嚴重。從何時開始，人類最原始的生理活動，變成遙不可及的希望。

養生專家白雁表示，失眠是青春的殺手，對皮膚、身材和身體，都有強大的殺傷力，過子時（晚上11點）不睡，肝與肺無法滋陰潛陽，肝陰虧損，會引起肝火過盛而灼肺。肺氣虛弱，會出現乾咳、咳痰等症狀；皮膚毛細孔又是由肺所管，所以膚質會變差，也容易形成各種皮膚病。

一個人生病了，只要還能吃，還能睡，再重的病都有康復的希望；反之，即使是小病，但吃不下、睡不著，再小的病都可能要人命。所以，睡眠是人體最好的自我保護、修護系統，生命再生的必要喘息，每天可以睡個好覺是一種幸福，更能將青春保鮮。

你也是「渴睡」一族嗎？白雁提出「睡眠三招」，可以幫助快速進入睡眠，第一招「抬腿法」，首先平躺在床上，雙眼閉上，兩手自然放在身體兩側，兩腳屈膝抬起，身體和大腿和小腿分別成90度。維持這個姿勢至少10分鐘。保持呼吸順暢。如果中間腿痠，隨時可以放下，休息一下再開始。

第二招是，改善神經興奮的「揉肚法」，仍舊維持平躺的姿勢，兩手先搓熱後，放在小腹上，從右向上往左的順時鐘方式兩手揉肚子。先以肚臍為中心，圓越畫越大，一直上到橫膈膜，下到生殖器。再揉肚子畫圓從大到小最後回到肚臍。如此反覆直到肚子發熱為止。

第三招是「溫腳法」，改善痠痛。白雁說明，還是維持平躺姿勢，膝蓋彎曲兩腿都放在床上，兩腳腳心相對，開始對搓，連續30次後，腿伸直，放鬆呼吸一下，再重複。直到兩腳底發熱為止。

(中時電子報)