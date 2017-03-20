竹科男做了什麼 被誇年經10歲？

(達志)

王先生是新竹科學園區員工，40歲就有一個大肚子，腰椎常痠痛，無法彎腰綁鞋帶；消化不良、一吃就漲、頻尿、重度脂肪肝；脖子永遠痠痛、僵硬到無法轉頭；朋友介紹他學氣功，練了半年，脖子和腰都能自由活動；一年半後體檢，身體健康大進步，外表看來有精神，被誇讚年輕10歲。

「這是典型提早衰老現象。」養生專家白雁說，現代人吃多動少、壓力大、睡不好，許多人30歲得50肩、40歲坐骨神經痛，越來越多人未老先衰。體力透支的結果，就是用工作的時間換養病的日子，現代人一心多用，為了生存不得不耗損自己的健康。

「人從25歲開始衰老，過了40歲身體因為能量嚴重消耗，使細胞再生功能減退，導致五臟六腑失調，嚴重時可能因過勞而猝死。如果你開始抱怨睡眠品質不好，經常被疲倦侵襲，有這兒痛或那兒不舒服的問題，最好現在就開始放慢腳步調養氣血。」養生專家白雁表示。

白雁說，年輕不再是疾病的絕緣體，中年人罹患慢性病、癌症、中風的比例節節攀升。所以近幾年來，越來越多人從年輕就開始建立養生理念，以延長生命的競爭力。從氣學角度來看，生活忙碌造成元氣透支，影響腎臟機能導致擔任發電製造精力的腎氣不足。所以很多人在忙碌、疲倦或睡眠不好的狀況下特別容易腰酸背痛、筋骨扭傷，最後埋下慢性病的種子。

她指出，現在來學功的都是亞健康年輕人，雖無重病，體力卻衰退，因為身體少了元氣，累、痛、煩躁，就全找上身，讓年輕人尋求有效的養生方法。她的學員裡有位，美國著名心臟科醫師墨哥倫就說：「對於太忙、懶動的現代人，不需要花時間，又不用太費力氣的養生法將會最受歡迎。」

他推薦許多病人參與氣功學習，幾年下來，很多人都因為願意配合氣功練習而更快恢復健康。他說：「我推薦氣功的原因是第一簡單易學，第二不受時間、空間限制，第三不須揮汗如雨般的運動；最吸引大忙人的是每天只需要十幾分鐘的時間。」

氣功源自老祖宗智慧，經過千年考驗，現在依然受用。利用氣功健身延緩衰老、重新找回精氣神，是現代人養生健體的好選擇。

(中時電子報)