你累了嗎？每晚練晃海 疲累說掰擺

(達志)

藍小姐原本是科技公司專業財務管理師，無奈賺到財富卻賠上健康。每天工時長，下午就精神不濟、全身痠痛；工作壓力重，晚上無法放鬆入睡，惡性循環下，每天拖著疲累不堪的身軀上下班，30出頭就記憶衰退，更可怕的是嚴重骨質疏鬆，相當於6、70歲的老人\。

藍小姐不是特例，而許多上班族的共同心聲。養生專家白雁提到，沒時間運動保養，人會變老、變硬、變虛弱，但要選擇適合自己的運動，才可幫助身體回春，如果平常就是「我好累一族」，並不適合做太激烈的運動。

白雁表示，消除疲累感，應該從改善全身血液循環做起，與其吃補血的食補，不如氣補來的有效而且持久，建議先將脊椎調節好，因為造血功能有一部分就是來自脊椎和脊髓。另外，35歲以上的人最好檢視一下，運動習慣是否符合自己的身體需求，如果運動完覺得更累，那就是做了耗氧運動，而不是補氧運動。

白雁指出，忙碌的現代人經常感覺到累，主要有四個原因，分別是貧血、氣虛、睡眠品質差、不適當運動。第一項貧血，也就是貧陽，是人體陽氣不足的表象，就像冬天太陽不夠強，溫度低，人會手腳冰冷，打不起精神，覺得疲倦、累、萎靡不振，最好的方式是從調整造血功能的脊椎下手；第二項氣虛，十個女人九個虛，氣虛體質有先天遺傳，也有後天如熬夜、吹冷氣、產後虛弱、月經不調、脾胃功能弱和不愛運動所引起。

睡眠品質差是不分男女的困擾，很多人上了一天班，過度耗神，身體雖疲憊但大腦很興奮，晚上易淺眠、多夢或因腰痠背痛翻來覆去，越睡越累。最後一項是因為不當運動，也會讓人覺得累，例如肝不好的人，每天過度拉筋反而傷肝，因為肝主筋，筋骨僵硬其實是肝臟功能失調的一種表現，不如多做柔軟放鬆且動作緩慢的運動，例如氣功。

無論哪一種原因，最根本的就是氣血的補養跟疏通，透過練氣功，幫助體內升陽，增強身體代謝和排毒功能，也對排濕氣寒氣大有助益，氣血循環一啟動，就能補氣養神。白雁舉晃海法為例，特別適合忙碌的現代人，疲勞一天後，晚上睡前在床上練習，很快會發現體力增加、睡眠品質提升、身體不再僵硬緊張，能提供「我好累一族」最佳補氣良方。

晃海(本報資料照片)

※晃海功小功法：

1、輕鬆地坐在地上或椅子、床鋪上，將手掌輕放膝蓋。大拇指輕扣膝蓋內側的血海穴，另外四指則自然地放在膝蓋上。

2、身體慢慢向前傾。臀部要保持貼地，不要翹起來。

3、身體傾向前，先以逆時鐘的方向，身體慢慢以臀部觸地的會陰穴為中心點畫圓。

4、逆時鐘晃動9次之後，再以順時鐘向相反方向畫圓9次。當畫圓到後面時，身體盡量向內縮，下巴也盡量向內含。

5、最後身體回復到正直坐式，並做幾次深呼吸。

(中時電子報)