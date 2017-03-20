想要身體香香的？ 可以練這招

(達志)

你的身體是香香的？還是臭臭的？相傳乾隆皇帝極喜歡一個叫香妃的女子，只因她的身體散發出迷人氣味，皇帝便對她著迷不已。養生專家白雁表示，人體充滿了氣，自然會產生身體的氣味，除了眾所皆知的狐臭、運動後的汗味，有人真的可以散發各種香氣。

白雁表示，身體的氣味隱含著健康的狀態，例如出生沒多久的健康寶寶，身上總是一股純淨的寶寶香。在她的學員中，也有持續練習氣功的人，發覺隨著身體的好轉，汗味也會改變，不再黏濁味重，也不會在衣服上留下黃色的痕跡，反而散發一種清香。

「在我多年的教學中，很多學員見證嗅到我發氣時散發的多種變幻香氣。他們形容有時感覺像花的清香，有時感覺是檀香味。很多學員在聞到我發出的香氣後都稱奇，形容好像天女散花，如同入了百花香的植物園一般。」白雁以自身經驗為例說明。

透過氣味，可以判斷一個人的健康狀況。中醫講究望、問、聞、切，其中聞就是靠味道來識別一個人的病情輕重。中醫理的五行也講究五味，五臟六腑和五味相連，每個臟腑都有其喜好的味道及相應的味道反應。

白雁表示，練功之人在功力高深時，嗅覺特別靈敏，面對身邊的人，便可以可根據他發出的氣味，診斷出他的弱臟來。身體散發出甜臭體味，代表胃、胰臟系統疲弱；身體散發出油臭體味，代表肝臟、膽囊系統疲弱；身體散發出油臭體味，代表肝臟、膽囊系統疲弱；身體散發焦臭體味，代表小腸、心臟系統疲弱；身體散發出腥臭體味，代表大腸、肺臟系統疲弱；身體散發出腐臭體味，代表腎臟、膀胱系統疲弱。

以常見的「狐臭」來說，是一種乳臭桿菌活動造成，身體有狐臭，代表內分泌失調，也可以說太多毒素、濁氣累積。人的身體90％以上是水分，當出汗多時，水分被蒸發後，留下的就是各種細菌和有機物，形成不飽和脂肪酸而引起又酸又臭的味道。

道家有句話說「氣純體自香」，練功不僅可以改善人際關係、愛情及夫妻生活、運氣，也會因為身體的氣由濁變清而突然有明顯的改善，無意間會遇到很多生命中的貴人，正所謂的「物以類聚、其味相投」就是這個道理。

貴氣體香祕法(本報資料照片)

※貴氣體香秘法

1、睡覺前，仰臥在床上或坐在床上，左手向身旁伸直，左手掌心朝外，右手掌心放在左腋下。

2、眼睛閉上，意念集中左腋窩，吸氣，意念將氣集中在右手心的勞宮穴，呼氣，右手勞宮穴發散氣，去除左腋下細菌。

3、兩手掌心搓一搓向外拋甩濁氣。

4、兩手輪流，完成10分鐘。

5、每晚睡前做一次，可以抑制交感神經活動，使細菌產生的不飽和酸降低，體臭自然減少。

（換做另一邊時，兩手搓一搓，重新調和氣場）

(中時電子報)