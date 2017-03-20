你是週末運動員嗎？ 當心鐵手鐵腿

(達志)

現代人大多忙碌，平常上班沒有時間運動，所以安排週末大大運動一番，但是卻因為肌肉強度不足，導致嚴重運動傷害，變成「週末運動員症候群」。

養生專家白雁表示，隨著年紀慢慢增長，不管是肌力、耐力、柔軟度都不如從前，所以，我們在一週之中，要平均運動量，讓我們的身體藉由運動預防老化，而不是在週末狂運動，反而讓身體機能過度負荷，造成運動傷害。

「週末運動員症候群」，最常見的就是肌肉拉傷，其次為鐵腿、鐵手，暫時性的痠痛休息數天或固定運動就可恢復，但是肌肉拉傷卻需休息數周才能恢復，反而造成生活的不便。

白雁分析，平常不運動，突然長時間運動、或強度超過平時的訓練時，運動後容易出現痠痛感，這時候如果能繼續運動讓肌肉適應，痠痛會消失的較快，骨骼關節也會自動分泌潤滑液。但很多人都因為痠痛而停止運動好幾天，等到下個周末再重來一次，日積月累出許多運動傷害、關節骨骼、腰痠背痛的毛病。

白雁建議，運動應該循序漸進，更應該平均分攤，最好的運動習慣，是天天維持一樣的時間長度，像白雁氣功的和氣舒壓一天只需要10分鐘，補養身體又疏通經絡，每天維持下去，就算周末時間多，多一點練習也不傷身。人的身體很特別，它需要節奏與紀律，就像每天7點會自動醒來，中午12點就肚子餓，每天定時定量的運動，就能養成身體節奏，達到事半功倍的效果。

升降式(本報資料照片)

※升降式小功法：

A. 動作：

1. 標準站立式，面帶微笑。

2. 慢慢吸氣的同時，兩手緩慢抬到與胸同高。

3. 呼氣，兩腿微微蹲下，同時兩手下沉到環跳穴(屁股)高度，作撐腕動作，

共七回合。

NG動作

1. 下蹲的時候，身體向前傾，屁股向後抬

2. 蹲下的時候憋氣，肩膀僵硬。

B. 重點提示：

撐腕是手背與手臂呈90度垂直，掌心朝下，有個微微用力撐的動作。

C. 效果：

有效解除頭腦壓力，快速補養能量。

(中時電子報)