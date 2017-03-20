背痛一族 快速顫掌30秒 拯救你的脊椎

(達志)

人的一生中，至少會有一次嚴重困擾的背痛，而且因為背痛而求診的人數，竟僅次於感冒。

背痛不容易治療，在於脊柱的構造相當地精巧複雜，神經、椎骨和軟骨、椎間盤、肌肉組織、韌帶，都互相牽引，只要一個環節出錯，就可能引發背痛。

關於脊椎的病痛，包括有脊椎側彎、骨刺、椎間盤突出、椎間盤壓迫、骨折、開刀外傷、骨質疏鬆…等病症。許多人脊椎有問題，就會用很多方法，像是按摩、整脊、針灸、拔罐…等方式，來讓骨頭舒服。

不同原因的背痛，治療方式也不同，及早請醫師評估很重要，養生專家白雁表示，脊椎疼痛是全面性的問題，牽涉到肌肉、筋骨、神經和血管等層面，尤其是上班族，背部的兩邊肌肉不協調，一邊鬆、一邊緊，所以，背痛幾乎都是後天造成，歸咎於長期坐姿不正、軟沙發坐太久、習慣翹二郎腿、睡眠不足等因素，都會損害脊椎健康。

白雁說明，脊椎有個重要的督脈，具有疏通的功能，就像人體的主要高速公路，大腦的意識傳導，都要經過脊椎，才能傳遞全身，如果脊椎發生側彎或病變，不僅身體協調變差，也會讓五臟六肺不在原有的位置，形成內臟下垂，尤其女性生產之後，脊椎骨盤有大移動，造成子宫和膀胱下垂，影響健康。

周天顫掌(本報資料照片)

白雁指出，每次坐30分鐘，就站起來活動一下，練習「周天顫掌」，首先，兩腳平行站立，與肩同寬、自然呼吸、眼睛望向遠方，左腳向前1小步，重心在左腳兩手高舉過頭，快速顫掌30秒。接著兩手放下，左腳收回，右腳向前1小步，重心在右腳兩手高舉過頭，快速顫掌30秒。如此反覆3回合，幫助背部氣血循環改善。

(中時電子報)