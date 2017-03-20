痔瘡有三種 你是哪一種？

(達志

世界上唯一會得痔瘡的動物是甚麼？答案是人類。當人類得到痔瘡，大部分都不想開刀，但到底有甚麼好辦法，可以不開刀，也把痔瘡弄好？

俗話說，「十人九痔」，痔瘡發病率百分之49.14，也就是說100個人中會有49個人患有痔瘡，將近一半的人數。一般人都把痔瘡當成一種隱疾，每每就診就感到難為情，但是坐臥難安的感受，讓日子又長又痛苦，造成生活工作極大的困擾。

養生專家白雁表示，痔瘡是一種多發性疾病，分為內痔、外痣、混合痣，大便時出血、疼痛是許多人都曾有的經驗，尤其便祕、長期腹瀉，或是懷孕晚期的孕婦，由於肛門長期用力不當，或是腹壓增加，使血液回流變差，形成「靜脈團」，導致痔瘡。

白雁說明，依照體質，又可區分成三種類型，第一種是喜歡吃辛辣高油脂的食物、過量飲酒、消化系統有病變的「溼熱蘊結型」、第二種是，體質火氣大，服用過量的溫補類藥物，或者因腸子的蠕動功能不佳，造成大便次數減少，質地堅硬，排便困難的「腸燥便秘型」；第三種是「血瘀氣滯型」，以中老年人又不愛運動的族群居多。

從氣功的角度上講，白雁指出，「瘀則痛、通則癒」，只要改善直腸和肛門附近的靜脈血流，特別是回流順暢，就可以減少痔瘡的發作。

提肛功(本報資料照片)

那麼，令人尷尬又難以啟齒的痔瘡，要怎麼改善？白雁建議，有痔瘡困擾的人，可以練習「提肛功」，首先，全身放鬆，意守丹田，吸氣時，腹部鼓起，肛門放鬆，呼氣時，腹部回縮，肛門內收上提，如此一收一放，每次練習十五分鐘，站、坐、臥的姿勢都可以進行。

對於工作久坐或久站的人，很容易罹患痔瘡，可以在工作休息時，站著練幾分鐘吸氣時，提肛並兩腳跟提起，腳跟落下時呼氣，肛門同時放鬆，如此反覆，練十八次即可。

白雁有一位學生被痔瘡折磨了二十多年，大便困難，經常血便，中西藥無效，造成嚴重貧血。正待手術治療時，接觸了氣功。練功一個月，痔瘡不再復發，半年之後，外痔縮小，內痔消失，讓他大呼神奇。想要消痔，除了吃藥、擦藥、開刀，練習氣功，可能也是個方法。

(中時電子報)