別再靠腰！一搓 二活 三抬 簡單三招甩腰痛

(達志)

你會不會一搬起重物，腰就痛得直不起來？只是打了一個噴嚏後腰就不能動，說是「閃腰」；或者久坐辦公室，腰卻愈來愈疲累、疼痛？。

腰的疼痛可別以為吃止痛藥就好，因為澳洲雪梨大學研究發現，腰痛竟然和早死有明顯關聯，長期受到腰痛折磨的人，比一般人高出13%的死亡機率！

「腰痛」多半指下背或下背側面一點的位置，發生疼痛。引起腰痛的原因很複雜，從表層的肌肉、附近的筋膜扭傷疲勞、到韌帶或關節發炎、以及骨頭退化或增生，壓迫到四周的神經等，都可能引發腰痛。

養生專家白雁表示，脊柱俗稱「脊梁骨」、「脊椎」，是人的中軸骨胳，由椎間盤、韌帶互相連接而成。具有支持軀幹、保護內臟器官的作用。人的脊柱包括頸椎七塊，胸椎十二塊，腰椎五塊（骶骨一塊、尾骨一塊）。任何一節錯位或者脊椎左右兩邊的肌肉彈性不均，都有可能造成痠痛。而這樣的疼痛範圍遠遠超出脊椎的範圍，上致頭痛、失眠、脖子僵硬、近視、老花、鼻子過敏，下致婦科病、性功能障礙、不孕症、膝蓋關節磨損、腳底筋膜炎、水腫等問題，都和腰痛無力有關係。

白雁進一步說明，道家抗老回春法的「回春功」，以及真氣運行法的「大雁功」都有個共通點，就是：腰椎的健康，是調病的關鍵。 腰部循環不好，就容易氣瘀，造成命門穴的溫度偏低，造成肚子肥油堆積，大便不順暢，腰部兩側肌肉失去彈性；而長時間的錯位，是腰痛的一個主要原因。人在早上起床，以及晚上睡前的骨骼狀況，有可能完全不同。如果做某些動作會讓你覺得腰無力或者疼痛，多半是錯位造成。

※「腰痛三招」小功法：

一：搓腰，改善循環

1、兩手掌心對腰兩側俗稱「腰眼」處（名門兩側），手指朝下，上下快速搓腰。用手心的熱力搓到腰部發熱。

2、如果手酸，可以改成橫搓，從腰兩側向腰中心搓。如此反覆交替，直到感覺腳底有溫熱感，才算見效。

3、這個方法適合每1小時，執行一次。最好晚上睡前再加強一下。

二：活腰，改善錯位

1、這個方法適合下班回家後，腰酸背痛時，躺在比較硬的地板（記得鋪上毛巾）來做。

2、平躺在床上，手放身體兩側，膝蓋彎曲，腳底平放地面，兩腿膝蓋碰觸。

3、兩腿膝蓋黏住，開始左右擺動彎曲的腿。記得，腳底維持貼住地面，腰部貼住地面，用腰的力量配合腿的擺動，幅度從小到大。

4、開始擺動時，幅度要小，可能會聽到腰步「喀喀」聲，表示有錯位問題。慢慢腰活了以後，幅度可以加大。上半身維持不動，緊貼地面，做的時候，腰要下沉，盡量靠近地面。次數不限。

三：抬腰，強化肌力

1、平躺在地面（需硬的地面，不可在床上），兩手掌心朝下放在兩側。

2、兩腿膝蓋彎曲，併攏，同時兩腿一起彎曲向上抬，如果能抬到靠近小腹或者貼住小腹最好。

3、然後下落，再次回到屈膝，腳底貼地。如此反覆，做30次休息一次。

4、一開始腰部無力，可能覺得不舒服，次數減少，慢慢增加。

5、最後做完，要將兩腿伸直，平躺地面，休息一下，才可坐起。

(中時電子報)