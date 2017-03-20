忍羅霈穎7年 利菁爆身心崩潰住院

利菁當初被迫撤告。(取自利菁臉書)

利菁一度身心崩潰住院。(取自利菁臉書)

利菁、羅霈穎日前再度為昔日名牌高跟鞋槓上，面對羅霈穎暗指她當初吃和解飯還錄音，利菁也乾脆公開當7年前撤告羅霈穎內幕，稱自己就算握有證據7年，即使身心崩潰住院都沒說，直到父親過世後，她才能無懼面對霸凌心魔。

利菁昨(19日)在臉書公開反擊羅霈穎「吃和解飯還錄音」指控，更驚爆7年前疑似遭到威脅，才落淚撤告羅霈穎內幕，「妳有說『不和解，就找黑白兩道』這句話嗎？」

之後利菁更在留言下，坦承直到最近才不再隱忍的原因，「我握有證據7年，忍了7年，即使最後我身心崩潰住院了…我還是沒說…7年多少血淚，一步步走到今天，直到父親走了，我不用擔心父母安危，才能『無懼」面對霸凌心魔。」

(中時電子報)