美國務卿訪北京 未透露是否敲定川習會

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美國國務卿提勒森今天會晤中國國家主席習近平時，雙方官員還在密室討價還價，商討美國總統川普與習近平舉行高峰會事宜。提勒森結束訪問時沒有透露是否已敲定川習會。

法新社報導，川習會若成功舉行，可能為今後幾年的兩國關係定調，對這兩個世界最大經濟體關係重大。

要求匿名的官員告訴法新社，川普已暫時同意作東，邀請習近平在4月初到他在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的莊園作客。

不過，他們表示，這項計畫遭遇一些問題，包括兩國對北韓的歧見，高峰會可能出現什麼「成果」，以及對計畫內容外洩的不滿。

提勒森（Rex Tillerson）這次北京之行顯然氣氛友好，但目前還不清楚如今是否成功為川習會鋪路。

提勒森只提及期待「今後進行訪問的機會」，顯然是指傳聞將在4月初登場的川習會，但未多透露詳情。他離開中國時未對媒體發表談話。

據美聯社報導，提勒森今天與習近平會面時就此表示，美國期待川習會能順利舉行。他說，川普「非常重視」與習近平的溝通。1060320

(中央社)