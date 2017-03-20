冬季特奧開幕 黃敏惠率團入場
2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會3月18日在奧地利開幕，中華台北代表團由團長黃敏惠率團員入場，進場時大家高喊中華台北，與全球一同迎接特奧盛事。
中華台北特殊奧運會今天在奧地利表示，冬季特奧3月18日晚間在奧地利的施拉德明舉行開幕儀式，來自全球107個組織成員逾2700名選手參賽，1100名教練、3000名志工及上萬名觀眾共襄盛舉。
中華台北代表團由國際特奧會東亞區域委員會主席金炳德及黃敏惠共同率團員入場，雖然施拉德明陰雨不停，但澆不息中華台北代表團的熱情，進場時依舊活力充沛，高喊中華台北，與全球一同迎接特奧盛事。
開幕式由奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）現場致詞，並為特奧運動員們加油打氣。
另特奧聖火傳遞是由各組織成員推派執法人員代表完成聖火傳遞，今年警政署派出專員林軍廷代表台灣，前往奧地利參加傳遞火炬的盛會。
冬季世界特殊奧林匹克運動會，是專屬智能障礙者的國際運動賽事，目的在於讓智能障礙者能融入社會，與他人互動，並藉由賽事及運動訓練提升自我體能、展現自我，提升自信。1060319
(中央社)
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