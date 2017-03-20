NBA》忽視球迷 騎士總管硬拗：我領薪水只為奪冠

騎士隊3巨頭缺陣，戴隆威廉斯(中)成為場上指揮官。(美聯社)

NBA門票不便宜，以快艇隊為例，上季的平均票價將近80美元。我們可以想像一個情景：某個住在加州的小孩收到生日禮物，打開來發現是快艇隊的球票，而且是個比較高價的好座位，他拿著球票蹦蹦跳跳地尖叫，因為他能看到最喜愛的球星保羅、葛瑞芬對戰騎士隊的3巨頭，而這個戲碼每年只會在洛城出現1次。

老爸開了1個半小時的車帶小孩進球場，買了爆米花和飲料坐下來，看完球賽之後卻發現，騎士隊整場得分最高的是老將傑佛生(12分)，控球的主力是戴隆威廉斯(5助攻)，禁區最勇猛的是崔斯坦湯普生(6籃板)。父子倆很納悶，難道騎士隊的3巨頭換人了嗎？推出「新3巨頭」的騎士最後狂輸了30分。

騎士隊總管大衛葛瑞芬賽前接到聯盟辦公室的電話，這通7分鐘的電話傳達了NBA老總席爾佛的不滿。這場比賽是全國轉播，收了巨額權利金的NBA首先就無法對大客戶ABC電視網交代，害人家付了大錢卻只拿到品質低落的比賽；看電視的觀眾可以轉台，但是聯盟沒辦法補償那對父子以及所有買票進場的球迷。

事實上，整場比賽在觀眾席不斷有「我們要詹姆斯」的呼聲。總管大衛葛瑞芬對此置若罔聞，他表示：「我其實也為聯盟難受，但老闆付我薪水是要我幫助球隊奪冠。」其餘他一概不管，他還強詞奪理：「這沒這麼嚴重，我就只有讓1個人休兵而已。」洛夫因手術後休養，厄文膝蓋痠痛，真正「休息」的僅有詹姆斯。

詹姆斯本人不樂意休兵，但是總管與教練泰隆盧不願讓他打這場勝算很低的仗，堅持要他坐板凳。快艇教頭瑞弗斯也為主場球迷抱不平，他賽後挖苦說：「我們這場大勝必須感謝泰隆盧，他是我最喜歡的教練。」

(中時電子報)