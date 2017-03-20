籃網戰小牛 羅林擋拆連線持續加溫

我要評比

NBA布魯克林籃網今天出戰達拉斯小牛，近來表現優異的林書豪將繼續領軍出賽，在本週打一休一下，總教練可望讓豪小子出場30分鐘，達到傷前水準，「羅林擋拆」連線也會加溫。

籃網上一場對戰波士頓塞爾蒂克，最後3分線機會未能掌握，以95：98不敵綠衫軍，本季與塞爾蒂克3戰全敗，非常可惜。不過總教練艾特金森（Kenny Atkinson）讚許全隊拼戰精神。

另在林書豪復出後，隨著上場時間從15分鐘逐漸恢復到以往水準，艾特金森也不排除加強他與中鋒羅培茲（Brook Lopez）之間的擋拆連線戰術。

過去5場，林書豪助攻34次中，有19次是與羅培茲合作完成，隨著傷後復出，球評相信「羅林連線」機率將持續增加。

籃網統計，羅林連線下，籃網7勝14負，沒有兩人場上合作下，戰績下降到6勝41負。1060320

(中央社)