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比利時跆拳道品勢賽 中華隊奪4金

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比利時跆拳道品勢賽 中華隊奪4金
比利時跆拳道公開賽昨天登場，經過一天競賽，來自台灣的2017台北世大運跆拳道品勢培訓隊拿下4金5銀4銅佳績。圖由台北世大運跆拳道品勢培訓隊提供中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真 106年3月19日

比利時跆拳道公開賽昨天登場，經過一天競賽，來自台灣的2017台北世大運跆拳道品勢培訓隊拿下4金5銀4銅佳績。

比利時跆拳道公開賽在隆默爾（Lommel）舉行，台灣2017台北世大運跆拳道品勢培訓隊參與男子個人、女子個人、男女混雙、男子團體及女子團體5項，表現傑出共獲4金5銀4銅獎牌，其中女子個人、男子團體、女子團體及混雙等4項拿下金牌。

參與女子團體賽的選手李映萱今天接受中央社採訪時表示，這次面對人高馬大的丹麥及荷蘭等歐洲國家對手並不輕鬆，但很開心中華隊還是略勝一籌勝出。

她指出，培訓隊希望透過參與小型國際賽累積更多經驗，期盼在今年世大運時能拿到更好成績。

跆拳道品勢賽並非傳統的對打賽，而是強調展現基本動作的「型」，競賽是依動作的正確性、熟練度及剛與柔、韻律與節奏等計分。1060319

(中央社)

關鍵字：跆拳道女子團體培訓隊世大運
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