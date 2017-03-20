比利時跆拳道品勢賽 中華隊奪4金
比利時跆拳道公開賽昨天登場，經過一天競賽，來自台灣的2017台北世大運跆拳道品勢培訓隊拿下4金5銀4銅佳績。
比利時跆拳道公開賽在隆默爾（Lommel）舉行，台灣2017台北世大運跆拳道品勢培訓隊參與男子個人、女子個人、男女混雙、男子團體及女子團體5項，表現傑出共獲4金5銀4銅獎牌，其中女子個人、男子團體、女子團體及混雙等4項拿下金牌。
參與女子團體賽的選手李映萱今天接受中央社採訪時表示，這次面對人高馬大的丹麥及荷蘭等歐洲國家對手並不輕鬆，但很開心中華隊還是略勝一籌勝出。
她指出，培訓隊希望透過參與小型國際賽累積更多經驗，期盼在今年世大運時能拿到更好成績。
跆拳道品勢賽並非傳統的對打賽，而是強調展現基本動作的「型」，競賽是依動作的正確性、熟練度及剛與柔、韻律與節奏等計分。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。