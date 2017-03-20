查獲大批軍火 泰政府不做臆測聯想
泰國警方在中部巴吞他尼省一處民宅查獲大批軍火武器，警方認為與紅衫軍謀反有關，不過泰國政府發言人表示，不做過多臆測和聯想，要求警方深入調查。
根據泰國曼谷郵報報導指出，在18日的突擊搜查行動中於巴吞他尼省的一處二層樓民宅查獲大批武器彈藥，包括有步槍、手榴彈、狙擊步槍和大批的彈藥，根據調查這批武器彈藥的擁有者與反軍政府的紅衫軍團體有密切關連，並懷疑對政府高層不利。
不過泰國政府發言人訕聖表示，總理已經指示，深入調查並追緝在逃嫌疑人，採取適當的法律行動。政府不想要將這個事件與過去的暴力事件聯想在一起，只強調任何不法都必須受到制裁。
警方表示，由於曾經有相關團體以假名在社群網站發布要發動暗殺國家領導人的消息，所以高度重視本次查緝行動。
現任總理帕拉育是在2014年5月任陸軍總司令時發動政變，軍政府執政至今，由於採取高壓手段對付反政府人士，引發包括支持前總理戴克辛的紅衫軍等政治團體的不滿，反政府的聲浪一直遭到壓抑。1060319
(中央社)
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