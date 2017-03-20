籃網戰小牛 林書豪腿遭撞擊情況不明

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美NBA布魯克林籃網今天出戰達拉斯小牛，首節打來有點零亂，一度落後達2位數，林書豪在剩下5分鐘時一記投籃與對手衝撞傷及大腿，目前情況不明。籃網首節以26：32落後6分。

林書豪第1節，上場逾7分鐘，拿下4分，還有1記失誤，表現差強人意。大腿遭撞擊後在場邊騎自行車跑步機，舒緩大腿肌肉。是否第2節及時再回到場上，仍待觀察。1060320

(中央社)