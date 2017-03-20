加速遞解出境 美調動移民法官

美國聯邦司法部正計畫調動聯邦移民法庭的法官，前往遞解出境案件堆積多的地方協助審案，以加速將有犯罪紀錄的非法移民遞解出境。(圖:美聯社檔案照)

美國總統川普上任後，聯邦政府大規模掃蕩非法移民的行動又出新招。聯邦司法部計畫暫時調動移民法官前往全美12個移民密集的城市，以加速對非法移民遞解出境的時程。

路透社昨天獨家報導了聯邦司法部的這波行動，並引述司法部官員的消息稱，其目標是希望將有犯罪紀錄的非法移民加快遞解出境，至於會調派多少移民法官，目前還在審視中，但司法部已經開始徵求自願被調派的法官。

路透社點名這12個城市包括紐約、洛杉磯、邁阿密、紐奧良、舊金山、巴爾的摩、德州El Paso以及亞歷桑納州鳳凰城等地，都是無證人士人口密集的地區。

另外，根據Syracuse大學的研究數據，目前包括加州、德州、紐約州、佛羅里達州以及維吉尼亞州等五個州，等候聯邦移民法庭審理的遞解出境案件嚴重堆積。其中案件積壓最嚴重的分別是加州的97,860宗、德州的95,193宗以及紐約州的74,841宗。法界人士指出，更多的移民法官調派到上述12個城市，結果很明顯就是會讓更多人被遞解出境。

(中時電子報)