NBA》林書豪受傷退場 籃網不敵小牛

籃網隊控衛林書豪(左)20日比賽時腳踝扭傷。(美聯社資料照)

豪哥又傷了！布魯克林籃網20日在主場迎戰小牛，林書豪只打了7分多鐘就因右腳踝扭傷退場，當時籃網還以13-19落後，林書豪的傷勢確定在本場比賽無法回歸，他投4中2攻下4分。林書豪退場後籃網落後幅度加大，一度達18分之多。

下半場籃網開始反攻，替補豪哥的丁威迪相當神勇，攻下18分與7助攻，是全隊表現次佳的球員。籃網全隊仍以中鋒布魯克羅培茲為主力，他有27分與7籃板。儘管如此，籃網全場沒有領先過小牛，末節靠著佛義和丁威迪的三分球才沒有輸得太多。小牛隊仍以諾威茲基23分9籃板表現最佳。

林書豪本季目前只打了25場，比他菜鳥時期在勇士隊的29場還要少。籃網13勝裡有7勝是在豪哥先發時取得，豪哥缺陣的40多場比賽裡籃網只取得6勝。可見籃網是非常仰仗林書豪的，這原本也是他首度在球隊挑大樑的機會，很可惜這也是他受傷最頻繁的一季。

(中時電子報)