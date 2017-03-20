林書豪又傷了！ 戰小牛扭右腳踝退場

NBA布魯克林籃網今天出戰達拉斯小牛，打來零亂，進攻無章法，防守也不行，上半場打完比數落後擴大到14分。台裔球員林書豪在一次進攻投籃扭到右腳踝，確定今天不會再出場。

林書豪第1節上場逾7分鐘，拿下4分，還有1記失誤，表現差強人意。這是豪小子加盟籃網後第4次受傷，前3次分別是去年11月2日、12月14日及12月27日。大部分是大腿肌腱拉傷，這次是腳踝扭傷。

在首節剩下5分鐘時，林書豪一記切入投籃與對手衝撞傷及右腳踝。豪小子一度在場邊騎自行車跑步機，舒緩大腿與腳踝，但訓練員與隊醫初診後確定不會再回到場上。

上半場結束，籃網以43：57，落後小牛達14分。籃網將在賽後評估林書豪傷勢，假若再因傷無法出席未來幾場賽事，對戰績墊底的籃網是雪上加霜！1060320

(中央社)