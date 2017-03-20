舒爾茲當選德社民黨黨魁 挑戰梅克爾
德國社會民主黨（SPD）今天正式選出前歐洲議會議長舒爾茲（Martin Schulz）為黨魁，向現任總理梅克爾進行挑戰。今年9月24日登場的國會大選料將是一場激戰。
路透社報導，社民黨1月底提名舒爾茲後，由於61歲的他著重社會正義，全黨整體氣勢獲得翻轉，民調得以提升10個百分點，並招募到成千上萬名新黨員。
中間偏左社民黨在民調機構Emnid最新調查中，僅略為落後梅克爾的保守派執政聯盟，但若聯合極左政黨左派黨（Die Linke）與綠黨（Greens）等組成左傾聯盟，舒爾茲應可取得政權，使德國在中央政府層級首次出現「紅紅綠」聯盟。
舒爾茲說：「我們希望社民黨在聯邦選舉後成為最強大的政治力量，取得授權，讓這個國家更美好、更公平，使這個國家的人民獲得應有的尊重，而且，親愛的同志們，我想成為下一任德國總理。」1060320
(中央社)
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