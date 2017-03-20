川普擬為康威夫婿安排工作
美國總統川普傳出打算為他競選時的得力助手康威的夫婿，安排進聯邦司法部掌管民事部門，主管事務也將包括應對因為川普的行政命令所導致之訴訟。
康威(Kellyanne Conway)是川普競選總統時的競選經理，被外界視為將川普推向白宮的重要功臣，目前擔任白宮顧問一職；她的夫婿喬治．康威(George Conway)則是一名企業律師，在一家法律事務所擔任合夥人。
紐約時報率先披露川普打算提名喬治．康威(George Conway)進入聯邦司法部任職，領導該部的民事部門。CNN隨後也透過2個不同的消息管道證實這個說法。
CNN報導指出，如果這項人事任命獲得聯邦參議院的通過，屆時喬治．康威主管的單位，也包括處理因總統行政命令引發的訴訟，例如川普近來備受爭議的穆斯林國家旅行禁令等。
喬治．康威去年底也曾被考慮為川普政府的總法務官人選。他在Wachtell, Lipton, Rosen & Katz法律事務已經任職28年，目前是該事務所的合夥人，專長是打有關安全、合約以及反托拉斯訴訟等商業案件。
CNN報導稱，他的律師執業生涯代表過許多知名的客戶，曾擔任美足聯NFL和菸商大廠Philip Morris的委任律師，為Philip Morris的一宗誹謗訴訟告贏美國廣播公司ABC新聞網。
(中時電子報)
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