林書豪右腳踝扭傷退場 籃網再輸小牛

NBA布魯克林籃網今天苦戰達拉斯小牛，林書豪右腳踝受傷退場後，在全隊拼戰下，比數一度落後只有4分差距，惟終場仍不敵，以104：111輸球，兩隊過去2季4次對峙，籃網皆輸。

台裔球員林書豪在首節一次進攻投籃不小心扭到右腳踝，之後就沒能再出場。上場逾7分鐘，拿下4分，還有1記失誤，表現差強人意。林書豪何時再回到場上仍待觀察。1060320

(中央社)