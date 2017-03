美女與野獸首映週末票房 歷來第7高

迪士尼電影「美女與野獸」本週末首映,票房估計高達1.7億美元,打破3月的週末首映紀錄,也衝出歷年來首映週末第7高的票房。

根據美國娛樂業界週刊「綜藝」(Variety),美女與野獸(Beauty and the Beast)刷新超級英雄強檔鉅片「蝙蝠俠對超人:正義曙光」(Batman v Superman: Dawn of Justice)去年創下的1.66億美元紀錄。

美女與野獸也改寫PG級電影首映週末票房最高紀錄,原紀錄是「海底總動員2:多莉去哪兒」(Finding Dory)締造的1.35億美元。

此外,美女與野獸也是歷來首映週末票房第7高的電影。

美女與野獸首映週末賺進1.7億美元,優於業界預期的1.65億美元,且讓本片1.6億美元的拍攝預算全數收回。1060320

(中央社)