美女與野獸首映週末票房 歷來第7高

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迪士尼電影「美女與野獸」本週末首映，票房估計高達1.7億美元，打破3月的週末首映紀錄，也衝出歷年來首映週末第7高的票房。

根據美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety），美女與野獸（Beauty and the Beast）刷新超級英雄強檔鉅片「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman v Superman: Dawn of Justice）去年創下的1.66億美元紀錄。

美女與野獸也改寫PG級電影首映週末票房最高紀錄，原紀錄是「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory）締造的1.35億美元。

此外，美女與野獸也是歷來首映週末票房第7高的電影。

美女與野獸首映週末賺進1.7億美元，優於業界預期的1.65億美元，且讓本片1.6億美元的拍攝預算全數收回。1060320

(中央社)