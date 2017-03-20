NBA》歐尼爾也添亂! 支持地球是平的
NBA球員真的「腦袋空空」嗎？騎士隊厄文在明星賽周拋出的「地平說」一度引起熱議，讓許多球迷感嘆職業球員只有一身肌肉。雖然厄文事後暗示他是在釣魚，但他若真的相信地球是平的，可能大家也不那麼意外了。
TNT球評「俠客」歐尼爾在慢半拍之後也跟著起鬨，「學校經常欺騙我們。老師說哥倫布發現了美洲大陸，事實上美洲大陸已經有原住民了，哥倫布根本沒有『發現』任何東西。」歐尼爾說，「我常從東岸佛州開車到西岸加州，我看到的完全是平地。你想告訴我中國在美國的背面、在我們的下面嗎？很顯然，這世界應該是平的。」
歐尼爾是受過高等教育的，他當年大三棄學加入NBA時，就答應他母親日後會回來完成學業，他也真的做到了，球隊還放他1天假讓他出席畢業典禮。歐尼爾後來繼續深造，獲得博士學位，他顯然是個很聰明的人，但還是有網友感嘆「這些人若不是會打球，也許就去街上賣毒品了。」
(中時電子報)
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