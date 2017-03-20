傾聽大自然聲音！春訪烏來杜鵑、夏賞三峽桐花

正是三月時節，烏來杜鵑延著溪澗生長綻放美麗花顏。（新北市農業局提供）

春天鳥語花香，正是出遊好時機！新北市擁有精彩豐饒的自然生態與農村旅遊資源，為此農業局特別規劃「新北賞花農遊趣」系列活動，於19日在石碇淡蘭古道與民眾一同欣賞烏來杜鵑，及近距離觀察周邊環境的豐富生態，透過農業局的生態保育志工進行導覽解說，讓民眾體驗知性與感性兼備的春季輕旅行。緊接著4月底還有桐花之旅，歡迎民眾相揪來親近大自然之美。

正是三月時節，烏來杜鵑延著溪澗生長綻放美麗花顏。春光不容辜負，就在這樣的好時節大家一起出外賞花。19日活動從石碇大茶壺的地標啟程，經過朱紅色的淡蘭吊橋，沿著石碇溪溪畔步道一路向前，岩壁上綠意盎然的植物恣意生長著，跟著導覽志工腳步，一睹烏來杜鵑花開燦爛。

透過解說認識烏來杜鵑的背景淵源及各個生長階段的，石碇溪流水淙淙，溪流裡的魚蝦清晰可見，一路上觀花賞鳥，是一條老少咸宜的步道，全程舒適平坦，每個人都靜下心來慢慢走、細細瞧，打開耳朵也打開心胸，不僅有益健康又能增長見聞。

農業局特別規劃「新北賞花農遊趣」系列活動。（新北市農業局提供）

步道終點附近為石碇老街，農夫市集裡農家展售自己生產的新鮮蔬果，促進民眾支持地產地銷的低碳消費，瞭解在地生態資源與人文背景，一起度過充實又健康的春日小旅。

新北市農業局表示，除了以深度導覽解說讓參與者對新北各地人文及生態有更深入了解外，透過「輕」近山林運動的推廣，腳步音量放慢放輕，降低對環境干擾，從事戶外活動時攜帶恰好份量食物，減少製造垃圾，並保持尊重、謙卑的態度，小小的動作，就是人與自然最輕鬆簡單的相處方式。

「新北賞花農遊趣」下一場次為4月29日、30日於三峽鳶山步道賞桐花，活動訊息請上農業局官網查詢。

(中時電子報)