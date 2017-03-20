過半美青年認為川普是非法總統

年輕人有高達57%認為川普非法當選總統，幾乎超過半數不認同他。(圖片取自美聯社)

川普至今已入主白宮兩個月，但形勢仍惹爭議，根據美國一項新民調指出，美國18至30歲年輕人有高達57%認為川普非法當選總統，幾乎超過半數不認同他。

GenForward從2月16日到3月6日，對1833名18至30歲的成年人進行調查。結果顯示，有高達57%認為川普非法當選總統；有這種感覺的非洲裔年輕人約四分之三，拉丁裔和亞裔也超過半數。年輕白中僅有53%認為川普合法當選，但是即使這群人也有55%不能認同川普的種種施政作為。

62％的人認為川普沒有做好工作，認為他當統是稱職的年輕人只佔22％。幾乎八成年輕人認為他提出的政策差勁，七成對他的言行舉止有負面觀感。甚至10個人中有10人認為川普有失總統的風度。

(中時電子報)