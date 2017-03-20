研究：上班前愛愛 職場升遷更迅速
剛過完周休二日，今（20）天又是周一上班日，或許有些人意興闌珊不想上班！不過有個最新醫學研究可能可讓你上班前精神大振！研究發現，如在上班前愛愛（做親密的事），有助員工上班時更有生產力，加速職場升遷機會提升。
美好的性生活是成人生活不可缺少的部分，不僅讓兩個人的感情升溫，也能讓身體更健康，更是延續下一代的愛情結晶。然想不到性愛也有助工作表現！據英國《太陽報》報導，據奧瑞岡州立大學最新研究發現，擁有美滿且活躍的性生活，能讓雙方在職場上有更好的表現，長久下來也有助升遷。
研究以有相互信賴的戀人、夫妻為受試者，就其親密行為後從事工作上的表現進行分析，發現有美滿性生活後的男女工作專注力、表現更為突出，證實人們在做愛後會提升對於工作滿意度、職場上更具生產力，而此情況可以持續至少24小時。
很多心理學家都將美滿的性，視為擺脫壓力的最好方法之一！另早先研究指出，性愛可有效抑制焦躁情緒，因情侶間緩慢、輕柔愛撫，可讓人平靜下來，忘卻繁憂。
而針對此研究的里維特博士（Dr.Keith Leavitt）則進一步說明，有美滿、規律的性生活可讓人保持愉悅的心情並同時投入工作，這對員工與公司皆是「雙贏」。然公司在求成長擴大時，也別讓員工有太大壓力，因過往研究也發現，過多工作壓力也可能會影響到一個人的性生活品質，進而影響性伴侶的心情與健康。
(中時電子報)
文章來源：英國《太陽報》
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