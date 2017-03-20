提勒森：川普期望川習會早日舉行

美國國務院發言人唐納聲明指出，國務卿提勒森今天在北京與中國國家主席習近平會面30分鐘，並對習近平表示，美國總統川普期望川習會「很快」就會舉行。

路透社報導，唐納表示，習近平與提勒森（Rex Tillerson）同意，儘管仍有歧見，中美兩國擴大合作的機會存在。提勒森上任後首次的亞洲行已劃下句點，並在北韓議題上和中國達成協議。1060320

(中央社)