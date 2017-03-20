護生態》春神來了！「花枝寶寶」延續新生命

105年留存500隻第一代花枝寶寶做為種源，小時候的模樣十分可愛。（新北市漁業處提供）

新北市政府農業局與國立臺灣海洋大學共同合作研發花枝人工繁養殖培育技術，今年持續引進野生花枝做為花枝種魚，自2月開始已陸續交配並產出新一代花枝受精卵，預計今年5月進行放流，增裕海洋資源。另一方面，完全人工養殖的種源選育，今年將產出二代，希望在第3～5子代後，全面的提升花枝人工繁養殖的技術。

野生花枝種魚繁殖花枝寶寶 避免基因窄化

農業局長李玟表示，為使新北市沿近海盛產的海中珍品花枝，資源得以永續利用，農業局與海洋大學在104年3月即開始共同合作，以花枝人工繁養殖培育技術研發為首重課題，由新北市漁民提供當地野外花枝種魚做為育種來源，以增裕花枝資源為放流目標，持續引進野生花枝種源進行繁殖工作，放流的種苗皆來自野生種源的第一代子代，以消弭人工養殖基因窄化的疑慮。

人工繁養殖出第一代花枝寶寶，尚未成熟體型時，其體色呈現白色無花紋。（新北市漁業處提供）

去（105）年在產官學三方共同努力之下，以人工繁殖方式培育出花枝寶寶2萬5千尾、花枝卵1萬粒，讓花枝寶寶們都能回到原棲地-貢寮卯澳灣。今年持續引進平均體重達2,400公克野生花枝種魚約200尾繁殖新一代花枝寶寶，預計5月放流花枝寶寶5千尾及花枝卵1萬粒回到貢寮卯澳灣，增裕海洋資源。

野生花枝種魚（右-雄性、左-雌性）於今年2月已開始繁殖交配。（新北市漁業處提供）

人工繁殖第一代花枝傳承生命，產出第二代花枝寶寶

海洋大學水生生物研究暨保育中心徐德華博士表示，去年5月留存約500隻花枝寶寶做為養殖種源，經過6～8個月的飼養後，已經成長至400～800公克的花枝，而這一批花枝在今年也已經開始陸續交配產卵產出第二代花枝寶寶。徐德華博士指出，海洋大學與新北市政府共同合作，以增裕花枝資源為放流目標，持續引進野生花枝種源進行繁殖工作，放流的種苗皆來自野生種源的第一代子代，以避免造成基因窄化的問題。另一方面，完全人工養殖的種源將會朝向人工馴化的選育方向，希望在第3～5子代後，全面的提升花枝人工繁養殖的技術。

野生花枝種魚將受精卵產至人工飼養環境之中。（新北市漁業處提供）

認識花枝小知識

虎斑烏賊又俗稱「花枝」屬於頭足類動物，具有成長快速、生命週期短的特色，主要生活在亞熱帶和熱帶海域，以甲殼類或魚類為食物來源，通常夜晚比白天活躍；冬季水溫低時會移往100公尺左右之深水區越冬，春天繁殖季節則會移至淺水區交配產卵。

(中時電子報)