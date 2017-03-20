NBA》高富帥帕森斯開刀 本季報銷
灰熊隊前鋒「高富帥」帕森斯確定本季報銷。他去年夏天才動過膝蓋手術，但本季他的膝傷仍然時好時壞，缺陣30多場比賽。灰熊宣布帕森斯將要在周一動手術，治療他左膝的半月板撕裂傷，本季無法再上陣。
帕森斯上季效力小牛隊，還與老闆庫班是「麻吉」，但是庫班在商言商，認為帕森斯太容易受傷而沒有續約打算。帕森斯選擇出走之後，幸運獲得灰熊隊4年9440萬美金的大肥約，不過他表現令人失望，上場時間19.9分鐘、場均6.2分、2.5籃板都是生涯新低，投籃命中率更只有34%。
所幸灰熊隊目前戰績穩定，即使沒有帕森斯也能晉級季後賽，40歲的老飛人卡特將要分擔更多壓力，卡特本季繳出場均7.9分、3.0籃板。帕森斯是灰熊季外在自由市場最大的投資，小牛老闆庫班雖然無情，但他的眼光很準確。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。