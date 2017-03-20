NBA》高富帥帕森斯開刀 本季報銷

灰熊隊前鋒帕森斯確定本季報銷。(美聯社資料照)

灰熊隊前鋒「高富帥」帕森斯確定本季報銷。他去年夏天才動過膝蓋手術，但本季他的膝傷仍然時好時壞，缺陣30多場比賽。灰熊宣布帕森斯將要在周一動手術，治療他左膝的半月板撕裂傷，本季無法再上陣。

帕森斯上季效力小牛隊，還與老闆庫班是「麻吉」，但是庫班在商言商，認為帕森斯太容易受傷而沒有續約打算。帕森斯選擇出走之後，幸運獲得灰熊隊4年9440萬美金的大肥約，不過他表現令人失望，上場時間19.9分鐘、場均6.2分、2.5籃板都是生涯新低，投籃命中率更只有34%。

所幸灰熊隊目前戰績穩定，即使沒有帕森斯也能晉級季後賽，40歲的老飛人卡特將要分擔更多壓力，卡特本季繳出場均7.9分、3.0籃板。帕森斯是灰熊季外在自由市場最大的投資，小牛老闆庫班雖然無情，但他的眼光很準確。

(中時電子報)