大陸食客熱捧 美國龍蝦瘋狂暢銷

美國龍蝦進軍中國大陸市場年年創佳績。(圖:陳子巖攝)

美國龍蝦進軍大陸市場銷售量瘋狂成長，去年中國大陸從美國進口的龍蝦總值超過1億美金，相當於31億新台幣，創下歷史新高。

根據福斯新聞網引用美聯社的報導指出，在2010年以前大陸消費者鮮少聽過美國龍蝦。2010年美國龍蝦開始大量打入中國市場，當時的銷售額成長了250%至740萬美元，之後銷售額年年有驚人的成長，到了去年，中國從美國進口龍蝦的價值超過1億零8百萬美元，破了2014年9千萬美元的紀錄，創下歷史新高。

位於緬因州的緬因龍蝦漁夫協會會長考森斯(Dave Cousens)表示，「我們在亞洲新開闢的市場正蓬勃發展中，而且是分分秒秒在成長。」

除了金額創新高，去年中國從美國進口的龍蝦數量超過1千4百萬磅，也創下新的紀錄。之前的紀錄是前年所創，當時中國從美國進口了1千3百10萬磅的龍蝦。

除了中國大陸，美國龍蝦出口到南韓和越南的數量也呈現成長。

緬因龍蝦馳名全球，有了亞洲市場的加持，讓美國的緬因龍蝦瘋狂暢銷。去年緬因州的捕龍蝦漁民就捕獲超過1億3千磅重的龍蝦，創下有紀錄以來新高，比2007年的捕獲量翻了一倍。

而美國龍蝦進軍中國市場的腳步今年也絲毫沒有放緩，光是今年1 月，美國就出口了170萬磅重、價值約1千4百萬美元的龍蝦到中國。

(中時電子報)