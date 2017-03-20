可樂喝起來都一樣嗎？專家：可口、百事差別在…

市面上最常看到的兩種可樂品牌莫過於「可口可樂」（紅色）和「百事可樂」（藍色）。（達志影像／shutterstock提供）

到戲院看電影、到速食店吃漢堡、炸雞，許多人總會點杯「可樂」助興又解渴！話說市面上最常看到的兩種可樂品牌莫過於「可口可樂」和「百事可樂」，對大多數人而言，這兩種可樂的味道都差不多，然殊不知，其實這兩種可樂大有不同！據專家分析，可口可樂則是帶有香草味，而百事可樂帶有柑橘香味。

1980年電影《上帝也瘋狂》（The Gods Must Be Crazy）在全球狂賣！劇情描述有人從飛機扔下了個可樂瓶子，落在非洲偏僻地區的一個小部族中。然後一罐可樂瓶掀起非洲部落人創意發想和有趣的冒險故事。話說電影中除出現可樂外，可樂的秘密也出乎你意想之外。

可樂（英語：Cola）是一種黑褐色、帶有甜味、含咖啡因的碳酸飲料，但不含酒精！全球兩大可樂品牌每年的策略、包裝、形象藝人推陳出新，相信許多人也都喝過這兩種可樂！但你知道這兩大品牌可樂味道上也有不同嗎？

暢銷作家葛拉威爾（Malcolm Gladwell）在他的著作《決斷2秒間》（Blink: The Power of Thinking Without Thinking）揭密這兩種可樂差別究竟在哪？

葛拉威爾在書中描述，從外觀、顏色看來，兩種可樂並不易分辨，區分兩種可樂的關鍵是「味道」。大致說來，可口可樂充滿香草味，而百事可樂則有柑橘味香氣。

除香味外，葛拉威爾進一步分析，百事可樂比可口可樂甜，因此在只喝一口的試驗中表現較出色，但如喝一罐後，香氣會慢慢消散。至於兩種品牌的成分也大不同，百事可樂裡的糖份、卡路里、咖啡因較多，而可口可樂的納含量則稍高。為了自己的健康，喝可樂還是要適量為最佳！

(中時電子報)