林書豪扭到右腳踝 本季傷勢頻上身

NBA布魯克林籃網今天在主場迎戰達拉斯小牛，籃網控衛林書豪首節只打7分鐘拿4分就扭傷右腳踝退場，本季的豪小子可說傷勢不斷。

林書豪季前與籃網簽下3年合約，但本季開打不久就受傷，去年11、12月因左後大腿肌挫傷錯過17場比賽，12月時也因下背緊繃缺賽1場，12月底到今年2月中又再傷到大腿肌而休息26場。

林書豪本季出賽24場，平均攻下14.1分、5.1次助攻，投籃命中率45%；所屬的籃網隊戰績13勝56負，全聯盟墊底。1060320

(中央社)