比月色更浪漫！來動物園見證「螢火蟲集團婚禮」

「戀戀火金姑」親子研習營循例會帶領大家到秘境探訪「火金姑」。（台北市立動物園提供）

看美麗的螢火蟲飛舞！為夏天留下美好回憶！台北市立動物園是大台北地區，搭捷運就可以輕鬆到達的賞螢地點，每年在螢火蟲羽化季節，動物園都會推出「戀戀火金姑」親子研習營。今年營隊將在4月22日到5月7日間的假日舉辦，想一起見證螢火蟲的集團婚禮嗎，3月20日上午9點起開放網路報名，請上網報名，額滿為止。

台北動物園昆蟲館後方的蟲蟲探索谷，為中低海拔的次生林地，具有森林、草原和小溪、池塘等多樣微棲地。蟲蟲探索谷谷內有豐富的野生動植物生態，因為沒有農藥或殺蟲劑等污染，又有提供野外陸生和水生螢火蟲幼蟲豐富的食物和躲藏的植被，每年春、夏螢火蟲大量羽化的季節，動物園循例會透過親子營隊活動，帶領大家到秘境探訪「火金姑」。

交配中的黃緣螢。（台北市立動物園提供）

動物園昆蟲館照養水生黃緣螢多年，保育員提供較野外更穩定的溫度、乾淨的水質和充足的食物，讓螢火蟲傳宗接代、生生不息，在小溫室的水棲昆蟲展示區，可以看到黃緣螢的幼蟲，牠們跟成蟲一樣有發光器，也會發光。

昆蟲館照養水生黃緣螢多年，保育員提供較野外更穩定的溫度、乾淨的水質和充足的食物，讓螢火蟲傳宗接代、生生不息。（台北市立動物園提供）

動物園於民國75年剛搬遷到木柵時，春、夏的傍晚不論是景美溪畔，還是沿著動物園內天然的小溪溝附近，都可以看到發出求偶訊號的螢火蟲，由於動物園晚上沒有人為和燈光干擾，每年到了這個季節，黑翅螢總會在蟲蟲探索谷舉辦盛大的結婚派對，溪谷中也可見到黃緣螢飛舞。

在小溫室的水棲昆蟲展示區，可以看到黃緣螢的幼蟲，牠們跟成蟲一樣有發光器，也會發光。（台北市立動物園提供）

「2017戀戀火金姑」親子研習營活動期間自4月22日至5月7日，在假日共舉辦5梯次，為了維護活動的品質，每梯次只提供45個名額，3月20日上午9點起請上網報名，額滿為止。

(中時電子報)