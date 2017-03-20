比月色更浪漫！來動物園見證「螢火蟲集團婚禮」
看美麗的螢火蟲飛舞！為夏天留下美好回憶！台北市立動物園是大台北地區，搭捷運就可以輕鬆到達的賞螢地點，每年在螢火蟲羽化季節，動物園都會推出「戀戀火金姑」親子研習營。今年營隊將在4月22日到5月7日間的假日舉辦，想一起見證螢火蟲的集團婚禮嗎，3月20日上午9點起開放網路報名，請上網報名，額滿為止。
台北動物園昆蟲館後方的蟲蟲探索谷，為中低海拔的次生林地，具有森林、草原和小溪、池塘等多樣微棲地。蟲蟲探索谷谷內有豐富的野生動植物生態，因為沒有農藥或殺蟲劑等污染，又有提供野外陸生和水生螢火蟲幼蟲豐富的食物和躲藏的植被，每年春、夏螢火蟲大量羽化的季節，動物園循例會透過親子營隊活動，帶領大家到秘境探訪「火金姑」。
動物園昆蟲館照養水生黃緣螢多年，保育員提供較野外更穩定的溫度、乾淨的水質和充足的食物，讓螢火蟲傳宗接代、生生不息，在小溫室的水棲昆蟲展示區，可以看到黃緣螢的幼蟲，牠們跟成蟲一樣有發光器，也會發光。
動物園於民國75年剛搬遷到木柵時，春、夏的傍晚不論是景美溪畔，還是沿著動物園內天然的小溪溝附近，都可以看到發出求偶訊號的螢火蟲，由於動物園晚上沒有人為和燈光干擾，每年到了這個季節，黑翅螢總會在蟲蟲探索谷舉辦盛大的結婚派對，溪谷中也可見到黃緣螢飛舞。
「2017戀戀火金姑」親子研習營活動期間自4月22日至5月7日，在假日共舉辦5梯次，為了維護活動的品質，每梯次只提供45個名額，3月20日上午9點起請上網報名，額滿為止。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。