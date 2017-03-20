川習會擬4月登場 中方將要求確認一中
美國國務院今天指出，美國總統川普期待與中國國家主席習近平很快將面對面會談。紐約時報報導，中方官員因川普的不確定性，屆時將尋求美方再度確認一中政策。
美國國務院19日在國務卿提勒森（Rex Tillerson）結束北京之行後的新聞稿指出，提勒森向習近平轉達，川普（Donald Trump）期待與習近平「很快」將面對面會晤。
媒體早前報導，川普打算邀請習近平於4月6至7日，前往佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）寓所進行非正式訪問，中國大陸外長王毅也指會晤在安排中。提勒森結束北京之行返美，暫時未見正式安排。
紐約時報（New York Times）19日引述不具名外交官員的說法，除了北韓問題外，美中需要在公開場合友善互動，提勒森肩負為川習會安排廣泛議題的任務，會晤預料將在4月初舉行。
紐時報導，屆時中方將尋求美方再度確認，美國承認北京是代表中國的唯一政府，不與台灣保持外交關係的「一中政策」。
報導還指，川習雖在2月通了電話，但川普的不確定性讓中方官員始終無法相信，亟欲進一步要求美方釐清（一中）。此外，川普的經貿團隊也將前往佛羅里達，中方則力守阻止美方提高關稅與對中方投資的限制。
但也有媒體引述美方不具名官員的說法，指計畫遭遇一些問題。也有專家分析，川普推文指中方未在北韓問題上幫多少忙，可能引起北京不滿，川習會有阻力。
依據美方發布的新聞稿，提勒森訪問北京期間，未對一中與台灣等議題有所著墨。
不過提勒森引用北京「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」新型大國關係的用語，引起華府外交界對美方接受中方議題設定的揣測。1060320
(中央社)
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