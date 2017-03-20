WBC》備戰日本隊 美國隊補進強投米蘭辛

美國隊補進終結者米蘭辛，力拚經典賽首面獎牌。(美聯社資料照)

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打敗衛冕軍多明尼加的美國隊，即將在準決賽與日本武士硬碰硬。美國送回水手隊先發投手史麥利(Drew Smyly)，從「投手預備軍」裡補進了前國聯救援王米蘭辛(Mark Melancon)，並安排國民投手羅阿克(Tanner Roark)先發抗日。

米蘭辛在季外以創紀錄的4年6200萬美元加盟巨人隊，其合約總值後來被洋基隊的終結者查普曼超過，但查普曼是古巴人，因此米蘭辛仍是美國本土身價最高的終結者。米蘭辛去年歷經海盜與國民，留下47次救援、1.64自責分率，並入選全明星賽，是美國隊的一大生力軍。

美國隊投手羅阿克(右)預賽遭到多明尼加猛攻。(美聯社資料照)

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先發投手史麥利在經典賽表現優秀，不過美國隊最多只剩下兩場比賽，準決賽預定由羅阿克先發，若打進冠軍戰將由藍鳥隊史卓曼掛帥。因此史麥利與光芒隊投手阿契都將返回大聯盟球隊，阿契也表示他很榮幸有機會為國爭光。

羅阿克本屆經典賽只上陣過1次，他在預賽被多明尼加打得滿頭包，中繼1.1局就挨轟失掉3分，與安卓米勒兩人丟掉全場的7分，造成美國隊的敗戰。現在羅阿克將肩負著美國隊爭取經典賽首面獎牌的大任。

這是美國隊在經典賽第2次晉級準決賽，他們2009年於準決賽遭到日本以9-4擊敗，日本在該屆達成2連霸，美國最後排名第4無緣獎牌，但已經是他們歷屆最佳成績。美國隊原本以太空人桂格生(Luke Gregerson)做為終結者，之後應會改成米蘭辛。

(中時電子報)