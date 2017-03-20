萌！「小鹿斑比」演繹2017春夏時裝秀

頭上頂著一對小小鹿角的，是即將滿兩歲的「斑比」（左）。（台北市立動物園提供）

和巴黎時裝秀PK！來動物園看「小鹿斑比」演繹2017最炫Fashion秀喔！每年的3、4月間，正是台灣梅花鹿落角準備長出新鹿茸，並換上薄透亮麗新毛皮的時期。雖然北台灣的天氣總是陰晴不定，時而飄點小雨、溫度變低，但如果因此就「宅」在家裡，可就錯失台北市立動物園本季最精采的自然界時裝秀囉！

每年的春末夏初，雄性梅花鹿已完全鈣化的鹿角會無痛自行脫落，間隔一段時間後重新生長出來的角稱為鹿茸，這期間公鹿會變得相當溫馴，因為鹿茸在鈣化之前很脆弱、也怕碰撞受傷。

每年的3、4月間，正是台灣梅花鹿落角準備長出新鹿茸，並換上薄透亮麗新毛皮的時期。（台北市立動物園提供）

台北動物園台灣動物區戶外活動場，目前正可以仔細觀察雄性成年的梅花鹿，保育員為了避免年輕氣盛的「偉哥」打架受傷，在去年底動員獸醫師將牠那一對堅硬無比的鹿角給鋸掉，雖然少了雄偉的鹿角，「偉哥」頭上依然看得到白色的基座。

台灣梅花鹿冬季為了抵禦寒冷，身上總是批著厚重暗沉的毛皮（梅冠）。（台北市立動物園提供）

另一邊正值中壯年的「大公」，脾性比較穩重，不至於逞兇鬥勇，因此免去了鋸角的程序。這段期間遊客可藉由頭上的鹿角，清楚分辨出成年的雌雄個體，因為雌性梅花鹿是不會長角的哦！

和「大公」在同一個戶外活動場悠閒散步的，還有另外兩隻雄鹿。頭上頂著一對小小鹿角的，是即將滿兩歲的「斑比」，「斑比」的鹿角小歸小，卻又尖又硬，用餐時其他母鹿擔心被戳個正著，總是小心地左右閃避。反觀去年7月出生的「梅冠」，頭上雖然已長出一對可愛的小鹿茸，但因為不具有任何威脅性，所以連媽媽「梅燕」也會忍不住溫柔地作弄牠一下。

去年7月出生的「梅冠」，頭上已長出一對可愛的小鹿茸！（台北市立動物園提供）

台灣梅花鹿冬季為了抵禦寒冷，身上總是批著厚重暗沉的毛皮，在陽光稀稀落落的樹林間，形成最好的保護色，等到了溫暖的夏季，就會蛻換為清爽亮麗的褐色毛皮，此時梅花鹿的註冊商標「繁星點點」才會清楚地顯現出來。

最近來到動物園的大小朋友們，經過台灣動物區時，記得千萬不要錯過欣賞梅花鹿美麗的身影及稍縱即逝的「鹿茸」樣貌！也為可愛的梅花鹿家族加油打氣喔！

(中時電子報)