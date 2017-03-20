《時來運轉》荷波戰、美日戰 投手群決勝負

明星捕手莫里納(左)是波多黎各的靈魂人物。(美聯社資料照)

WBC世界棒球經賽，3月21、22日兩天上午9點將分別進行荷蘭VS.波多黎各、美國VS.日本的兩場四強準決賽。這兩場比賽的勝隊，將於3月23日上午9點交手，爭奪本屆經典賽的總冠軍。若依據賽前國際博奕網站開出的奪冠賠率盤口來看，美國、日本闖進前四強並不意外，反倒是排名在後的波多黎各(1賠17)、荷蘭(1賠29）兩隊必定有一隊會挺進冠軍戰，球迷朋友你有沒有針對這兩隊下注呢？

3月21日率先登場的荷蘭對波多黎各之役，兩軍內野防線旗鼓相當，勝負關鍵應是取決於投手群的壓制能力。

從預、複賽共六場比賽的總得失分來分析，荷蘭隊6戰總得分45分，平均每戰可攻得7.5分，總失分20分，平均每戰失3.33分，顯示荷蘭隊打擊有充份發揮，先發投手則以范登霍克（Rick Van Den Hurk）、傑金斯（Jair Jurrjens）和馬克威爾（Diegomar Markwell）為主，三人各有一勝，對波多黎各之役，預期會以MLB先發經驗較豐富的傑金斯擔綱；值得觀察的是，道奇隊王牌終結者簡森（Kenley Jansen）將加入牛棚備戰，可望提升荷隊後援戰力。

道奇隊終結者簡森加入荷蘭隊。(美聯社資料照)

荷波得失分表

波多黎各以預複賽全勝之姿挺進四強，投打表現出色有目共賭。6戰的總得失分比是：51比15，是四強球隊中，投手群壓制能力最佳的一隊，且有明星捕手莫里納（Yadier Molina）坐鎮領軍，團隊軍心士氣都處在高峰。先發投手中，來自大都會的魯戈（Seth Lugo）預賽對委內瑞拉、複賽對美國兩次先發，共投11局、責失3分，拿下兩勝、自責分率4.76，是波隊搶勝主角。牛棚亦有充沛人力可資運用，打線若能維持正常水準，看好波多黎各將在此役以較大勝分差過關。

美日兩軍對戰，美國隊重返四強，撂倒衛冕軍多明尼加之役投打表現精彩，且又佔有主場優勢，後勢看漲！日本隊已連續四屆挺進前四，也有打勝仗的本錢。從兩隊前6戰數據來看，美國隊總得分31分，總失分是20，日本隊總得分46，總失分22，似乎日隊在攻擊指數上略勝一籌，兩軍投手表現則不相上下。

日本隊低肩側投投手牧田和久。(美聯社資料照)

日美得失分比較表

實際上，兩隊預複賽遭遇之對手不同，美洲區各隊多為大聯盟級球員，美國隊交戰對手的強度較高，在實戰中，美隊的適應能力或許更優於日本。日隊可能期盼以投手車輪戰迎接此役，由石川步（Ayumu Ishikawa）打頭陣，表現穩定的低肩側投牧田和久（Makita Kazuhisa）隨時待命接替。

美隊預定以來自國民隊的羅阿克（Tanner Roark）登板先發戰日，他在預賽主投對多明尼加之役，僅1.1局即失3分退場吞下敗投，但教練團仍對他有信心。美隊只要打擊能突破日隊防線在單局形成大局，拿下此役機率應該較高。

(中時電子報)