鋒面水氣遠離 天氣穩定舒適

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中央氣象局預報指出，今天天氣趨於穩定，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部短暫雨，溫度溫暖舒適。

今天白天後隨著鋒面水氣離開，天氣會變得比較穩定，只剩東半部局部地區和北部山區偶有零星短暫雨，西半部平地降雨機率低。

北台灣氣溫也會回升，預計北部高溫約攝氏22至26度，東半部約25到27度，中南部高溫還是有27至30度。

馬祖及西半部容易出現低雲影響能見度，有搭機需求的民眾多加留意最新航班資訊。

另外，由於本週天氣變化較為迅速，尤其北台灣的氣溫及晴雨幾乎是一天一變，交替速度快，民眾要多留意最新的天氣資訊。1060320

(中央社)