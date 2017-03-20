SpaceX無人貨運船離開太空返回地球

太空人把「蛟龍」飛船送離ISS，並且成功回到地球，帶回大批太空站的科學樣本。(圖片取自NASA)

美國太空探索科技公司SpaceX之前把「蛟龍」無人貨運飛船成功送往國際太空站（ISS），而今日無人貨運飛船已成功返回地球。

美國特斯拉汽車創辦人，億萬富豪馬斯克，成立SpaceX，2月19日發射「獵鷹9號」火箭升空，成功將無人運貨太空船「蛟龍」發射至太空站，他的下一個目標，是要把太空人載到國際太空站，終極目標就是移民火星。

歷經快一個月，「蛟龍」飛船於周日在南加州海岸的太平洋水域安全降落，而太空人指ISS於5小時前已把飛船送離ISS，當時搭載超過5000磅補給品，帶回大量已完成的實驗及器材。

馬斯克要把太空人載到國際太空站的目標又往前邁出一步，而下一步，馬斯克說他希望把地球人送上火星，建立自己的城市

(中時電子報)