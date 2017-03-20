春分到！今北、東部防短暫雨、明北部降5度
今（20日）是二十四節氣裡的「春分」，代表著春天已經過了一半。然春天天氣多變化，保暖工作仍不能少！今日東北季風減弱，台灣東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣，然明（21日）週二又有鋒面通過，北台灣高溫下降5度左右。
周一上班日，今全台陽光露臉好天氣！北部17～25度，中部19～28度、南部22～30度、東部19度到27度，降雨機率低，但中部日夜溫差明顯。值得注意的是，北部天氣好壞交替，明天又有一波鋒面快速通過，帶來降雨，加上東北季風增強，北部降5度，高溫約15～19度
然好天氣不持久，明日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，其他地區為多雲。氣象專家吳德榮指出，周三天氣再回暖。周四又有另一波東北風，氣溫下降明顯，降雨範圍及雨勢都比較大。下周五天氣又轉好、氣溫回升。周末又有另一波冷空氣影響，天氣再變。
此外，今天馬祖及西半部地區易有低雲影響能見度，請注意。至於民眾關心的空氣品質，今日雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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