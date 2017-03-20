高雄英迪格酒店　閨密打卡咖啡半價

高雄英迪格酒店推出與閨密打卡咖啡半價活動。（英迪格酒店提供）

全新推出的高空酒吧Pier No.1酒吧「玩‧花漾」可遠望高雄夜景。（英迪格酒店提供）

春季四款花漾特調。（英迪格酒店提供）

甫於去年底進軍高雄的英迪格酒店，因為挾著國際精品文創酒店知名度，加上整體設計充滿藝術生命力，開幕後迅速成為高雄地區代表酒店，一樓的Craft咖啡廳因地點適宜，也成為許多姊妹淘聊天聚會地。英迪格也從即日起推出打卡並標籤#HotelIndigokaohsiung #Sisterhood，就可享蘇門答臘高海拔阿拉比卡咖啡飲品半價優惠。

另外，甫於2月全新推出的高空酒吧Pier No.1酒吧「玩‧花漾」，也於春季推出四款花漾特調，包含薰衣草糖蜜、琴酒、新鮮萊姆混和後的「春心蕩漾」、以蘭姆基酒加入洛神花和洛神蜜餞的酸甜「洛神摩希多」、伏特加加上玫瑰花香的「粉色玫瑰」，以及獨創在波本威士忌加入菊花茶的「菊香」等等，將姊妹感情與春天花朵入酒微醺。

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(中時)